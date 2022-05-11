بمشاركة 35 طالباً وطالبة.. المملكة تنافس عالمياً في مسابقة “آيسف 2022”

أعلنت وزارة التعليم مشاركتها في مسابقة “آيسف 2022” بالولايات المتحدة، للمنافسة على جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة للعام الـ 16 على التوالي، بفريق مكون من 35 طالباً وطالبة يمثلون 11 إدارة تعليمية.
ويشارك المنتخب السعودي للعلوم والهندسة بعدد من المشاريع النوعية في عدة مجالات منها: الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الدوائيات، والبيئة.
ويستقطب معرض “آيسف” هذا العام أكثر من ألفي مشارك يمثلون أكثر من 85 دولة، وتبلغ نسبة المشاركين حضورياً 67% في مقابل 33% افتراضياً. وفق “أخبار 24”.
وجاء اختيار أعضاء الفريق المشارك من بين 40 فائزاً وفائزة بالجوائز الكبرى في معرض العلوم والهندسة الذي أُقيم مؤخراً في المدينة المنورة، كما تم ترشيح أعضاء الفريق المشارك على أيدي نخبة من المدربين الأكاديميين والخبراء، والمحكمين في التخصصات المختلفة.