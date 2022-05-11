أكدت المدير العام للإحصاءات الاجتماعية بالهيئة العامة للإحصاء الدكتورة فاطمة الويف أن هناك طريقتين لحصر الساكنين والمقيمين، وهما العد الذاتي والإلكتروني.
وأضافت الويف أن ما يتم حصره من أعداد عبر العد الذاتي “الإلكتروني” سيكون الباحث الميداني مزوداً بمعلوماتهم، ولن يكون هنالك حاجة لزيارتهم ميدانياً.
وبينت أن هنالك شرائح من المجتمع لا تستخدم التطبيقات الإلكترونية، وهنا يكمن دور الباحث الميداني للوصول لمثل هذه الشرائح وتغطيتها وحصرها.
وأشارت إلى أن تعداد السعودية 2022 هو التعداد الأول الذي تشارك فيه المرأة إلى جانب الرجل، وأن ذلك جاء بدعم من القيادة الرشيدة، فالمرأة تشارك في هذا التعداد ابتداء من الوظائف الإشرافية إلى الوظائف الميدانية، ولم نجهل موضوع حمايتها وسلامتها خلال عملها.
جاء ذلك على هامش حفل الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق “تعداد السعودية 2022″، والذي يُعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة.
وفق “أخبار 24”.