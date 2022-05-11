مطور بأيادٍ سعودية بالكامل.. روبوت “إكس لايف” يجتذب الأنظار في مؤتمر ومعرض التعليم (فيديو)

شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ظهور الروبوت “إكس لايف” المطور بالكامل بأيادٍ سعودية، وذلك بهدف تقديم تجربة ثرية للزائرين.
وتمت عملية تطوير الروبوت بشكل كامل بأيادٍ سعودية، تم استقطابها من مختلف مدن المملكة للمشاركة في تطويره.
وتهدف عملية تطوير “إكس لايف” للمساعدة في عمليات الإنقاذ المختلفة، وذلك نظرًا لما يتمتع به من مرونة تساعده على الوصول للأماكن الضيقة التي يصعب وصول العناصر البشرية لها، كما أنه يمتلك قدرات كبيرة في المساعدة بعمليات البحث عن المفقودين، واكتشاف المشتبه بهم عن طريق البرمجة. وفق “أخبار 24”.
#فيديو| مطوَّر بأيادٍ سعودية .. (روبوت) يتجول بين ممرات #المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم ويقدم تجربة ثريّة للزائرين.#واس_عام pic.twitter.com/rTPKkVBrxE
— واس العام (@SPAregions) May 10, 2022