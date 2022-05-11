“الضمان الصحي” يوضح مميزات منصته الجديدة لإدارة علاقات العملاء

كشف مجلس الضمان الصحي أمس (الثلاثاء) عن مميزات منصته الجديدة لإدارة علاقات العملاء.
وأوضح أن المنصة تسهم في أتمتة العمليات بين الجهات، وتضمن حماية وتحديثا أكبر للمعلومات، مع تسهيلها سرعة تنفيذ العمليات والطلبات، وتوحيد المتطلبات للمنشآت.
وأضاف أنها تُسهل عمليات الدفع عبر وسائل مختلفة، مع سهولة التعديل والإضافة لمفوضي الشركات ومقدمي الرعاية، إلى جانب استخدامها وملاءمتها مع الأجهزة الإلكترونية بطريقة ميسرة، وإتاحتها متابعة الطلبات عبر منصة واحدة.
وأكد أنها تمكن المستفيدين من الحصول على تقارير مفصلة للعمليات المنفذة، وتسهل التعديل والتحديث على الحسابات، والحصول على إشعارات بتحديثات الطلبات.
وفق “أخبار 24”.