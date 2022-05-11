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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية
11/05/2022   7:07 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام أمس الثلاثاء عدداً من عمليات القبض التي تمت لمتهمين ارتكبوا جرائم بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مواطنين سلبوا مبلغا ماليا من محل تجاري، باستخدام مركبة مسروقة في البكيرية، كما قبضت على مواطنَين بعد تشاجرهما في أحد الأماكن العامة في جدة، ومواطن سرق أجهزة هواتف متنقلة من محل تجاري في نجران.

وبين أنه قُبض على مواطنين اعتديا بالضرب على حارس أمن والمدير المناوب في أحد المستشفيات بأبها، فيما أُلقي القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية قاموا بالسطو على أحد المنازل وسرقة مصوغات ذهبية في حفر الباطن.

وبيّن أنه أُلقى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر عبر مقطع فيديو متحدثا داخل قاعة احتفالات في جدة بدعوة وترتيب منه عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة، على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية. وفق “أخبار 24”.

وفي جدة أيضاً قُبض على مقيم يمني نشل المارة مستخدما دراجة هوائية وكسر زجاج المركبات المتوقفة وسرق ما بداخلها، كما قبض على مقيم ومخالفين لأمن الحدود تاجروا بشرائح الاتصال بأسماء مجهولة وباعوها بطرق غير مشروعة وضبط بحوزتهم 84 شريحة و6 إقامات مزورة.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

جديد المحليات
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