المملكة تبحث فرص التعاون مع شركات الفضاء الأمريكية الكبرى

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أمس (الثلاثاء)، نائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، لبحث سبل تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك على هامش زيارة السواحة للولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار.
وفي السياق ذاته، عقدت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركات الفضاء الأمريكية في واشنطن، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وفق “أخبار 24”.
كما التقى السواحة بكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، جيمس دي تايكليت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فوييجر سبيس، ديلان تايلور، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، ليان جي كاريت.