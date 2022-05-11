بالفيديو.. أقارب مفقود تبوك يكشفون تفاصيل العثور عليه وكيف تمكن من الصمود 7 أيام

كشف أقارب مفقود تبوك عن حالته الصحية؛ وذلك بعد الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد العثور عليه، مبينين أنه بحالة جيدة ووضعه الصحي مستقر.
وقال أقارب مشعل العطوي لـ”أخبار 24″ إنه كان قد أنهى عمله في اللواء المظلي الساعة الثانية ليلا، وخرج متجهاً لزيارة أحد أقاربه سالكا طريق “نعام” بالاتجاه إلى الحرة، وتفاجأ بتواجده في مكان لا يعرفه، ولا يوجد به تغطية الشبكة الجوال.
وأضافوا أن السيارة الخاصة به قد تعطلت في اليوم الثالث من اختفائه في منطقة بعد العين الأخضر تسمى “المعظم الأخضر”، مبينين أن محاولات التواصل معه والبحث عنه بدأت بعد ساعات قليلة من اختفائه، واستمرت لسبعة أيام كاملة.
وأردفوا أنهم خلال رحلة البحث عن مشعل، عثروا على سيارته، وبجانبها “حليب الإبل”، ما دل أنه على قيد الحياة، وهو ما مكّنه بفضل الله من الصمود لمدة سبعة أيام.
وأوضحوا أن ما ساعده على البقاء حيا طيلة هذه المدة -بعد فضل الله ودعاء الوالدين- هو الاستفادة من الأشياء التي حوله خاصة ما تعلمه في الدورات التي تلقاها في الصاعقة، موضحين أن توحد الجهود، وحصر المنطقة من الباحثين والطيران العامودي، أديا إلى العثور عليه بين الجبال.
من جهته قال مرزوق البلوي، الذي عثر على المفقود، إنه يحمد الله على توفيقه بالعثور على مشعل بصحة وعافية، حيث قام بالبحث عنه بعد سماع خبر فقدانه، وذلك بمشاركة زملائه في فريق البحث (إنجاد)، وبالرغم من وعورة الطريق فإنهم استطاعوا الوصول إلى مركبة مشعل ومن ثم تحديد موقعه.
يذكر أنه تم العثور على “مشعل” وهو بصحة وعافية في مكان يسمى (فم قويع) يقع بين الأخضر والمعظم.