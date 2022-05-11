التقطت قبل أكثر من 100 عام.. صورة تاريخية للملك عبدالعزيز مع عدد من أبنائه ومرافقيه

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية جمعت الملك المؤسس بعدد من أبنائه ومرافقيه، التقطت قبل 104 أعوام.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1336 هـ (1918 م)، الملك عبدالعزيز يقف مبتسماً في أحد الأماكن بمدينة الرياض، برفقة أبنائه ومرافقيه في لحظات عفوية.
وضمت الصورة 5 من أبناء الملك عبدالعزيز وهم الأمير تركي الأول والملك خالد والأمير محمد، بالإضافة إلى الأمير سعود بن عبدالعزيز الكبير وابنه الأمير مشاري والأمير سعود بن عبدالرحمن والأمير فهد بن سعد وابناه فيصل وسعود، وظهر كذلك فيصل بن حشر وفيصل بن رشيد.
وفق “أخبار 24”.