أمانات مناطق تعلن إطلاق خدمة طلب واقتراح إنشاء حدائق عامة ومرفقاتها

أعلن عدد من أمانات المناطق اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين طلب واقتراح إنشاء حدائق عامة ومرفقاتها كالأرصفة والممشى والإنارة.
وذكرت أمانات عسير، وجازان، وتبوك، أن الخدمة متوفرة عبر منصة وتطبيق “بلدي”، ويمكنهم الدخول على أيقونة “طلب خدمة بلدية”، ثم تسجيل المقترح أو الطلب.
وأبانت أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حاليًا، مثل إصلاح تشققات الشوارع ووجود أعمدة إنارة لا تعمل وغيرها من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة صور وأرسل وذلك عبر تطبيق بلدي. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أھمیة رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي یتطلع إلیه المواطن والمقيم، كون ذلك یسھم بشكل رئیسي في رفع معدل جودة حیاة الفرد، وزيادة فاعلیة إشراك أفراد المجتمع خلال إسهامهم في الخدمات التي تقّدمھا الأمانات.