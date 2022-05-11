“بريطانيا” تعفي مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة ابتداءً من 1 يونيو

أعلنت السفارة البريطانية بالمملكة، اليوم (الأربعاء) إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة.
وقال السفير البريطاني نيل كرومبتون إنه تم إجراء تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسياح السعوديين يبدأ العمل بها من 1 يونيو المقبل.
وأضاف أنه بعد هذه الإجراءات يتاح لأي مواطن سعودي تقديم طلب الفيزا عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن النظام بسيط وسريع وغير مكلف.
وأبان أن هذا القرار ينسجم مع رغبةالحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين والشعبين، لافتاً إلى أن كافة التفاصيل موجودة على الموقع الإلكتروني للسفارة.
من جهتها، رحبت سفارة المملكة بالمملكة المتحدة، بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة.
وأبانت السفارة أنه يمكن الاكتفاء بحصول المواطنين على إعفاء الكتروني لدخول المملكة المتحدة، معبرة عن إشادتها بهذه الخطوة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين. وفق “أخبار 24”.
إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول بريطانيا :
-تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني عبر رابط مخصص لحكومة المملكة المتحدة
-تسديد رسوم طلب الإعفاء 30 جنيه إسترليني
-تلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة
-طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول
في حال الحاجة لتعديل الطلب أو المساعدة بالإمكان التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية البريطانية
اعلان هام عن التأشيرات للسعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.https://t.co/cI1R9VFolb#UKinKSA pic.twitter.com/2AHIe9KYim
— Neil Crompton (@UKAmbKSA) May 11, 2022