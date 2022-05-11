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جديد المناطق > أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه
11/05/2022   7:12 م

أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه

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استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، محافظ الأحساء الجديد الأمير سعود بن طلال، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه. 

وهنأ أمير الشرقية، المحافظ الجديد على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية محافظة الأحساء وضرورة تلمس احتياجات أهاليها والعمل على دعم مسيرة التنمية في المحافظة. 

من جانبه، رفع محافظ الأحساء الشكر والعرفان لأمير الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود لخدمة أهالي الأحساء . 

أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساءأمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساءأمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء

وفق “أخبار 24”.

أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه

جديد المناطق
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