36 فيلمًا تتنافس على جوائز “أفلام السعودية” و33 للعروض الموازية

أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية، قبول 106 أفلام، ترشح منها 69 فيلمًا للعرض في الدورة الـ 8 التي تنطلق في يونيو المقبل.
وقالت إدارة المهرجان إن 36 فيلمًا ستشارك في جميع المسابقات، منها 8 أفلام طويلة، و28 فيلمًا قصيرًا، فيما ترشح 33 فيلمًا للعروض الموازية.
وأشارت إلى أن الأفلام السعودية والخليجية المشاركة لأول مرة؛ تنافس على جوائز النخلة الذهبية، ومكافأة مالية لكل جائزة (جائزة أفضل فيلم طويل- أفضل فيلم قصير- أفضل فيلم وثائقي- أفضل ممثل وممثلة- أفضل موسيقى- أفضل تصوير سينمائي).
واستحدث المهرجان فئات جديدة من الجوائز، منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي، ونصٍّ منفذ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل نصٍّ عن رواية سعودية، إضافة إلى جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول.
واستقبل المهرجان مشاركات النص الطويل والقصير، للمنافسة والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج، حيث سيتم تحكيم المشاركات المقدمة، وترشيح خمسة مشاريع سيناريو منها للدخول إلى المعمل، بواقع مشاركتين بنصّ لفيلم طويل، وثلاث مشاركات بنصوص لأفلام قصيرة، وسيمنح المشاركون الفائزون مكافآت مالية عند إتمام البرنامج. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، والمخرج الكويتي خالد الصدّيق، وهو مُنتج وكاتب نص ومخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية، فيما اختار المهرجان محوره “السينما الشعرية”، للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام.