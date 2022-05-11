مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة والوفيات.. وزيادة في الإصابات وحالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً ملحوظاً في الحالات الحرجة، والوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب زيادة في الإصابات الجديدة وحالات التعافي من المرض.
وأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث تم بتسجيل دخول 11 حالة جديدة إلى غرف العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 60 حالة.
وأبانت الإحصائيات، أنه تم تسجيل 642 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 73 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 757191 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 9108 حالات. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 145حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742927 حالة.