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جديد المحليات > خلال أسبوعين.. “التعليم” تطبق “مقياس الميول” الأكاديمية والمهنية لطلاب المرحلة الثانوية
11/05/2022   7:11 م

خلال أسبوعين.. “التعليم” تطبق “مقياس الميول” الأكاديمية والمهنية لطلاب المرحلة الثانوية

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أكد المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، الدكتور إبراهيم الحميدان، أنه سيتم في غضون أسبوعين تطبيق “مقياس الميول” لتحديد ميول الطلاب الأكاديمية والمهنية.

وقال الحميدان، خلال حديثه بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، إن الهدف من مقياس الميول إعطاء الطالب منذ الصف الأول الثانوي تقريراً متكاملاً في نحو 10 صفحات؛ عن صفاته وتوجهاته، واقتراحات عن التخصصات والجامعات المناسبة له للالتحاق بها.

وأضاف أن مقياس الميول يقدم أيضاً نصائح للطالب حول المسار المهني المستقبلي الذي سيكون ناجحاً فيه، مثل الأعمال اليدوية، أو الأخرى المرتبطة بالحاسوب، ونحو ذلك. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة التعليم تنظم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم بمشاركة 23 دولة وأكثر من 50 وزيرًا وخبيرًا في مجال التعليم.

خلال أسبوعين.. “التعليم” تطبق “مقياس الميول” الأكاديمية والمهنية لطلاب المرحلة الثانوية

جديد المحليات
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