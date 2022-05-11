يستقبل الروبوت “نورة” زوار جناح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحركات تفاعلية وإيماءات تحاكي حركات البشر.
ويعد الروبوت “نورة” روبوتاً تفاعلياً اجتماعياً يحب التواصل مع البشر، ويستطيع التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم معلومات خاصة بالجامعة بطريقة دقيقة وباستشعار حركي وضوئي.
ويؤدي الروبوت بعض الحركات مثل المصافحة والرقص، كما أنه يستطيع الحركة في المكان نفسه ولديه القدرة على سماع الأسئلة والرد عليها بشكل واضح، وهو مزود بشاشة تحكم تتيح للزائر من خلالها اختيار الخيارات التي تناسبه ويقوم الروبوت بشرحها له. وفق “أخبار 24”.
وقد تمت برمجة الروبوت “نورة” من قبل طالبات كلية الحاسب والمعلومات في الجامعة من خلال مركز ابتكار الذي تم إطلاقه في عام 2020م.
#فيديو_واس | الروبوت نورة .. محاكاة تفاعلية تجذب زوار جناح جامعة الأميرة نورة في مؤتمر التعليم الدولي.https://t.co/dcfJlBoxhL#واس_عام pic.twitter.com/mOodBUh4Ap
— واس العام (@SPAregions) May 11, 2022