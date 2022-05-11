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جديد المحليات > بالفيديو.. مؤكدة أن حالتهما الصحية جيدة.. أسرة التوأم السيامي اليمني تثمن توجيهات خادم الحرمين بعلاجهما
11/05/2022   7:11 م

بالفيديو.. مؤكدة أن حالتهما الصحية جيدة.. أسرة التوأم السيامي اليمني تثمن توجيهات خادم الحرمين بعلاجهما

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ثمّنت أسرة التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة”، التوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بنقل التوأم إلى المملكة لإجراء الفحوصات اللازمة لفصلهما.

وقال والد الطفلتين، حذيفة الفيرسي، إن طفلتيه ولدتا في شهر مارس وتبلغان من العمر شهرين، مبيناً في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أنه بعد إجراء الفحوصات تبين أن الطفلتين ملتصقتان في منطقة البطن، وتشتركان في الكبد وجزء من الأمعاء الدقيقة، وأن حالتهما الصحية جيدة. وفق “أخبار 24”.

من جهتها، أوضحت مديرة مستشفى الصداقة الحكومي في عدن، الدكتورة كفاية الجازعي، أن الطفلتين نقلتا إلى الحضانة، وأشرف على عملية نقل ومتابعة الحالة مركز الملك سلمان، حيث وتتواصل الآن إجراءات السفر والاستعدادات السريعة لنقل الطفلتين للمملكة.

بالفيديو.. مؤكدة أن حالتهما الصحية جيدة.. أسرة التوأم السيامي اليمني تثمن توجيهات خادم الحرمين بعلاجهما

جديد المحليات
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