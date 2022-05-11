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جديد المحليات > الأحوال المدنية تطلق الرقم الموحد المجاني (1916) للعناية بالمستفيدين
11/05/2022   7:11 م

الأحوال المدنية تطلق الرقم الموحد المجاني (1916) للعناية بالمستفيدين

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أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).

واطلع معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على مشروع تطوير مركز الاتصال الموحد بالإدارة العامة للعناية بالعملاء، والآلية المتبعة لتلقي اتصالات المستفيدين، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقى الخدمات للمواطن والمقيم، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لذلك. وفق “أخبار 24”.

الأحوال المدنية تطلق الرقم الموحد المجاني (1916) للعناية بالمستفيدين

جديد المحليات
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