أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، أن على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين لهم من عمر 12 عامًا فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة).
وأوضحت أن التسجيل يتم عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة، وذلك قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.
ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني “سبل”، مشيرة إلى أهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة. وفق “أخبار 24”.