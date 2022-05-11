“البحر الأحمر للتطوير” تُعلن انضمامها لمجلس الأعضاء المنتسبين بمنظمة السياحة العالمية

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الأربعاء)، عن انضمامها مؤخرًا لمجلس الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة التسويق والعلامة التجارية بشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، عبدالله الزهراني، أن العضوية تسمح للجهات المنتسبة بتحقيق رؤية محلية وإقليمية وعالمية من خلال شبكة وقنوات منظمة السياحة العالمية.
وأضاف أن هذه العضوية تعزز تركيز شركة البحر الأحمر للتطوير المستمر على تبني النهج المتجدد في التطوير السياحي لمساعدتها على تحقيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مؤكدًا أن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يفضي لنتائج إيجابية بالمشروعات الضخمة، كوجهتي البحر الأحمر وأمالا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة، سيوفر العديد من الفرص المميزة لزيادة فعالية الإستراتيجية الترويجية للوجهات السياحية في الشرق الأوسط، باعتبار المنطقة غنية بالعجائب الطبيعية.