تعرف على نتيجة قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

أقيمت قرعة دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي (2021 – 2022)، من خلال تواجد 20 فريقا بـ4 مجموعات.
وقسمت الأندية الـ 20 المشاركة في الممتاز إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 فرق حسب التوزيع الجغرافي للأندية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى ضمت أندية: “الزلفي – ضمك – العروبة – الأمجاد – الصواري”.
المجموعة الثانية: “الوحدة – الرائد – الحزم – الرياض – السروات”.
المجموعة الثالثة: “الوعد – النصر – الباطن – القوس – طبرجل”.
المجموعة الرابعة: “السر – التعاون – هجر – عرعر – القريات”.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي (2021 – 2022)، ينطلق بداية من 7 يونيو 2022.وفق “أخبار 24”.
يتأهل الأول والثاني والثالث من كل مجموعة للمرحلة النهائية، ويلعب الرابع والخامس من المجموعات ملحق بنظام التجمع يتأهل من الفرق الـ8 فريقين للمرحلة النهائية.
ثم توزع الفرق الـ 14 المتأهلة للمجموعتين تلعب دوري كامل (ذهاب وإياب) يتأهل بطلها للمباراة النهائية.