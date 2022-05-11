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رياضة > بالفيديو.. المعيوف يتحدث عن: نظافة الشباك.. والغيابات بصفوف “الهلال”
11/05/2022   11:24 م

بالفيديو.. المعيوف يتحدث عن: نظافة الشباك.. والغيابات بصفوف “الهلال”

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أبدى حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، سعادته بأداء فريقه والفوز خلال مباراة الاتفاق التي جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.

وقال المعيوف، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”ثلاثة نقاط مهمة جاءت بجهد المجموعة وشكرًا للجماهير المتواجدة على دعمها”.

وردّ حارس الهلال على نظافة الشباك في المباراة التاسعة بالنسخة الجارية من الدوري، بقوله:”لا أنظر لهذه الأرقام بقدر أهمية تحقيق الفوز”.وفق “أخبار 24”.

وأتم المعيوف تصريحاته بالرد على تأثير الغيابات بقوله:”دائمًا المدرب يعمل على تجهيز البديل لأي ظروف، والحمدلله البديل دائمًا جاهز في الهلال، وبإذن الله يعود المصابون في أسرع وقت”

بالفيديو.. المعيوف يتحدث عن: نظافة الشباك.. والغيابات بصفوف “الهلال”

رياضة
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