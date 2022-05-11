بالفيديو.. المعيوف يتحدث عن: نظافة الشباك.. والغيابات بصفوف “الهلال”

أبدى حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، سعادته بأداء فريقه والفوز خلال مباراة الاتفاق التي جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.
وقال المعيوف، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”ثلاثة نقاط مهمة جاءت بجهد المجموعة وشكرًا للجماهير المتواجدة على دعمها”.
وردّ حارس الهلال على نظافة الشباك في المباراة التاسعة بالنسخة الجارية من الدوري، بقوله:”لا أنظر لهذه الأرقام بقدر أهمية تحقيق الفوز”.وفق “أخبار 24”.
وأتم المعيوف تصريحاته بالرد على تأثير الغيابات بقوله:”دائمًا المدرب يعمل على تجهيز البديل لأي ظروف، والحمدلله البديل دائمًا جاهز في الهلال، وبإذن الله يعود المصابون في أسرع وقت”
” حققنا ثلاث نقاط مهمة، وشكرًا لجماهيرنا… ولا أنظر للأرقام ”
عبدالله المعيوف – لاعب الهلال#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/jeDbwDxFxc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022