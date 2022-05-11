بالصور.. جازان تنافس أسواق المانجو العالمية من خلال مليون شجرة تنتج 65 ألف طن سنوياً

توسعت منطقة جازان بشكل كبير في تطوير زراعة المانجو بزيادة أعداد المُزارعين والمَزارع والأشجار وكميات الإنتاج، وذلك من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأسهم البرنامج في زيادة إنتاج المنطقة من 18 ألف طن سنويًا في 2005م إلى 65 ألفاً حالياً، بعدما ارتفع عدد الأشجار من 250 ألفاً إلى مليون، فيما تضم محافظة صبيا واحدة من أكبر مزارع المانجو التي تضم 30 ألف شجرة ويبلغ إنتاجها 600 طن سنويًا.
وتحتضن حقول مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان حالياً أمهات أشجار المانجو وأقدمها زراعة بالمنطقة التي بدأت عام 1973م بشكل تجريبي، ومن ثم بدأت التجارب الحديثة عام 1983م، بإدخال أصناف عالمية جديدة من أمريكا وكينيا ومصر والهند، حتى وصلت إلى 60 صنفًا.وفق “أخبار 24”.
ويمتاز إنتاج مزارع جازان بجودته العالية وقدرته التنافسية في مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب قدرته على تحمل الشحن والتصدير.