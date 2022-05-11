نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > سعيد المولد: مباراة الهلال قصة وانتهت.. وقادرون على تحسين الصورة
11/05/2022   11:24 م

سعيد المولد: مباراة الهلال قصة وانتهت.. وقادرون على تحسين الصورة

+ = -
820

اعتذر لاعب فريق الاتفاق، سعيد المولد، لجماهير ناديه بعد الهزيمة بثنائية نظيفة أمام نظيره الهلال مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.

وأشار المولد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إلى أن فريقه يخوض كل مباراة على حدة والهلال قصة وانتهت وسيركزون على القصة المقبلة، مشددًا على احترامهم لجميع الخصوم.

وأتم لاعب الاتفاق تصريحاته بالتشديد على قدرتهم على تحسين الصورة خلال الجولات المقبلة، موجهًا الشكر لجماهير ناديه على الدعم. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم (الأحد) المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

سعيد المولد: مباراة الهلال قصة وانتهت.. وقادرون على تحسين الصورة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210185.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.