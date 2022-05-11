سعيد المولد: مباراة الهلال قصة وانتهت.. وقادرون على تحسين الصورة

اعتذر لاعب فريق الاتفاق، سعيد المولد، لجماهير ناديه بعد الهزيمة بثنائية نظيفة أمام نظيره الهلال مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.
وأشار المولد، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إلى أن فريقه يخوض كل مباراة على حدة والهلال قصة وانتهت وسيركزون على القصة المقبلة، مشددًا على احترامهم لجميع الخصوم.
وأتم لاعب الاتفاق تصريحاته بالتشديد على قدرتهم على تحسين الصورة خلال الجولات المقبلة، موجهًا الشكر لجماهير ناديه على الدعم. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم (الأحد) المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.