بالفيديو والصور.. “الهلال” يواصل ملاحقة “الاتحاد” على الصدارة بثنائية في مرمى “الاتفاق”

فاز فريق الهلال بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاتفاق، مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الدوري.
وتقدم فريق الهلال بهدف سجله لاعبه علي البليهي في الدقيقة (30) قبل أن يُعزز إيغالو تقدم فريقه بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة (51).
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (55) في المركز الثاني بفارق (6) نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 4 جولات من النهاية، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة (27) في المركز 13.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
شهدت الدقيقة (20) تسديدة خطيرة من محترف الهلال اللاعب موسى ماريغا، بعد كرة عرضية استلمها سعود عبدالحميد الذي مررها إلى بانيغا وسدد ماريغا كرة قوية نحو المرمى ولكن يتصدى لها حارس الاتفاق مبولحي.
وسجل الهلال هدفه في الدقيقة (30) عن طريق لاعبه علي البليهي، جاء عن طريق ركلة ركنية لصالح الفريق الأزرق جاءت على رأسية البليهي الذي سجل الكرة داخل الشباك.
وتألق رايس مبولحي، على طريقة حراس كرة اليد، وأنقذ هدفًا محققًا للهلال، بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من لاعب الفريق الأزرق عبدالله الحمدان.
وتألق حارس الاتفاق مبولحي، مرة أخرى، ونجح في تصدٍّ رائع من أمام تسديدة محترف الهلال ميشايل، الأرضية.
وحرمت العارضة في الدقيقة (43) اللاعب نعيم السليتي من إحراز هدف التعادل لفريق الاتفاق بعدما تلاعب السليتي بمدافعين الهلال.
وحصل فريق الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة (50) بعد خطأ ضد لاعبه ديلغادو داخل منطقة جزاء الاتفاق.
وسدد لاعب الهلال إيغالو في الدقيقة (51) ركلة الجزاء بنجاح ليُعزز تقدم فريقه بهدف ثانِ.
ودفع المدير الفني لفريق الهلال، دياز في الدقيقة (57) باللاعب محمد جحفلي بدلاً من علي البليهي وباللاعب سالم الدوسري بدلاً من عبدالله الحمدان وباللاعب عبدالله عطيف بدلاً من ميشايل ديلغادو.وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب الاتفاق نعيم سليتي كرة في الدقيقة (71) تصدى لها حارس الهلال.
ودفع المدير الفني للهلال، دياز في الدقيقة (73) باللاعب عبدالرحمن العبيد بدلاً من ناصر الدوسري.
وطالب لاعبو الهلال في الدقيقة (76) بركلة جزاء ولكن الحكم بعدما عاد لتقنية الفيديو احتسب الكرة تسللاً على الهلال.
وسنحت فرصة للاعب الاتفاق محمد الكويكبي في الدقيقة (90+3) ولكن الكرة في النهاية لامست الشباك العلوية لمرمى الهلال.
شاهد.. رأسية البليهي تمنح الهلال التقدم على الاتفاق
( #الاتفاق 0 – 1 #الهلال )#الاتفاق_الهلال #الهلال_الاتفاق#دوري_المحترفين #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفينpic.twitter.com/Ho6LXyoENL
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) May 11, 2022
شاهد هدف #إيغالو لـ #الهلال في مرمى #الاتفاق ⚽️📽️#الهلال_الاتفاق #الاتفاق_الهلالpic.twitter.com/wumvNSqcH4
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) May 11, 2022