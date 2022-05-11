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رياضة > قرار من مدرب الأهلي لتجهيز “الأسمري” لموقعة النصر
11/05/2022   11:24 م

قرار من مدرب الأهلي لتجهيز “الأسمري” لموقعة النصر

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن قرار من المدير الفني لفريق الأهلي، المدرب روبرت سيبولدي، تجاه لاعبه علي الأسمري قبل مواجهة فريق النصر بدوري المحترفين.

وقالت المصادر وفقا لـ”الرياضية” إن الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة سيبولدي، قرر إدخال علي الأسمري في برنامج خاص من أجل ضمان جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق في مواجهة النصر بعد المقبلة.

وأوضحت المصادر أن سيبولدي يسعى لوضع برنامج خاص للأسمري لتجهيزه بشكل كامل من الناحية اللياقية والبدنية، بعد تعرضه للإصابة في الفترة الماضية، على أن يشمل برنامج اللاعب تدريبات صباحية خاصة، تحت إشراف اختصاصي التأهيل في النادي، إبراهيم إسماعيل.

ويغيب علي الأسمري عن مواجهة فريقه ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإيقاف. ويستعد المدرب لتجهيزه لمواجهة النصر في الجولة الـ 28 في الـ 20 من مايو الجاري.

قرار من مدرب الأهلي لتجهيز “الأسمري” لموقعة النصر

رياضة
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