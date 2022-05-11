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جديد المحليات > 50 اتفاقية بقيمة 10 مليارات ريال حصيلة مؤتمر مستقبل الطيران
11/05/2022   11:24 م

50 اتفاقية بقيمة 10 مليارات ريال حصيلة مؤتمر مستقبل الطيران

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شهد مؤتمر مستقبل الطيران الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع أكثر من 50 اتفاقية تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر، اتفاقيات ثنائية للخدمات الجوية لتعزيز الربط بين الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات، وعدة شراكات في المجال التكنولوجي.

وتناول المؤتمر الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري بالرياض، عددًا من سُبل تحقيق تعافٍ مرن ومستدام للقطاع على الصعيد العالمي. وفق “أخبار 24”.

كما شهد تقديم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، “إعلان الرياض للطيران”، والذي وصفه بأنه نقطة محورية في تاريخ قطاع الطيران العالمي.

50 اتفاقية بقيمة 10 مليارات ريال حصيلة مؤتمر مستقبل الطيران

جديد المحليات
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