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جديد المحليات > 147 ألف زائر و89 اتفاقية إجمالي حصيلة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم
11/05/2022   11:25 م

147 ألف زائر و89 اتفاقية إجمالي حصيلة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

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اختتمت اليوم (الأربعاء)، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، والذي عُقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال الجاري.

وشهد المؤتمر والمعرض الدولي إقبالًا وحضورًا متميزًا، حيث بلغ عدد زوار المعرض 131 ألف زائر، فيما حضر جلسات المؤتمر ما يزيد عن 9400 مشارك، كما شارك أكثر من 6800 في ورش العمل، ليصل عدد إجمالي الزوار والمشاركين في الجلسات والورش إلى 147 ألف زائر.

كما شهد على مدار ثلاثة أيام، 11 جلسة رئيسية، ناقشت السياسات التعليمية في ظل التحديات، والتحول الرقمي والابتكار في التعليم، والتعليم الإلكتروني في المملكة من منظور الرؤية الدولية، كما تضمن المؤتمر والمعرض الدولي 137 ورشة عمل، وإبرام 89 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات وشركات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم. وفق “أخبار 24”.

147 ألف زائر و89 اتفاقية إجمالي حصيلة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

جديد المحليات
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