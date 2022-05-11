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رياضة > كارتيرون: مباراة الحزم ستُجدد حظوظنا في البقاء.. والهلال قوي ولو بالاحتياط
11/05/2022   11:23 م

كارتيرون: مباراة الحزم ستُجدد حظوظنا في البقاء.. والهلال قوي ولو بالاحتياط

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قال المدير الفني الفرنسي لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون، إنه أخطر لاعبيه عقب مواجهة الهلال بأن مباراة الحزم هي من ستُجدد حظوظهم في البقاء.

وأضاف كارتيرون، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:”تحدثت مع اللاعبين بعد مواجهة الهلال حول أن مباراتنا المقبلة ضد الحزم هي من ستجدد حظوظنا في البقاء”.

وأتم المدير الفني الفرنسي للاتفاق، تصريحاته بقوله: “الهلال فريق قوي ولو بالاحتياط ونعترف بأن الهلال هو الأفضل وحارسنا مبولحي أبقانا في أجواء المباراة بتصديه لكرات خطرة في الشوط الأول”.وفق “أخبار 24”.

ويستعد الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم (الأحد) المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

كارتيرون: مباراة الحزم ستُجدد حظوظنا في البقاء.. والهلال قوي ولو بالاحتياط

رياضة
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