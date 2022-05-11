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رياضة > سامي الجابر يعلق على فوز الهلال أمام الاتفاق في الدوري
11/05/2022   11:23 م

سامي الجابر يعلق على فوز الهلال أمام الاتفاق في الدوري

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علق لاعب ورئيس الهلال السابق، سامي الجابر، على فوز فريقه أمام نظيره الاتفاق، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سامي الجابر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبروك للمدرج الفخم رغم الغيابات المؤثرة إلا أن شخصية الزعيم كانت حاضرة كما عودونا نجومنا ألف مبروك يازعيم”.

وتقدم فريق الهلال بهدف سجله لاعبه علي البليهي في الدقيقة (30) قبل أن يُعزز محترفه إيغالو تقدم فريقه بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة (51). وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة (55) في المركز الثاني بفارق (6) نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 4 جولات من النهاية، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة (27) في المركز 13.

سامي الجابر يعلق على فوز الهلال أمام الاتفاق في الدوري

رياضة
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