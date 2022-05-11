علق لاعب فريق الهلال، علي البليهي، على فوز فريقه أمام نظيره الاتفاق، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال البليهي في تصريحات عبر قناة “SSC”بعد المباراة: “في البداية الحمد لله على الفوز.. مبروك لجماهير الهلال ما قصروا في مباراة اليوم، فوز مستحق، وكنا نحتاجه والقادم سيكون أجمل بإذن الله”.
وأوضح: “اشتقنا لمتعب المفرج، وأهدي الهدف والفوز على الاتفاق له، لأنه يستاهل وإن شاء الله يرجع أقوى”، وعن احتفاليته بعد تسجيل الهدف، أضاف: “كل مباراة ولها ظروفها”.
وتحدث عن مباراة فريقه أمام الاتحاد المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرا: “مثلها مثل مباراة الاتفاق، وأي مباراة نلعبها، وأشكر الجماهير على حضورهم الدائم لنا”.وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة (55) في المركز الثاني بفارق (6) نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 4 جولات من النهاية، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة (27) في المركز 13.
“حققنا فوز مستحق، وأهدي الهدف و الفوز لمتعب… ومباراة الاتحاد مثل الاتفاق”
علي البليهي – لاعب الهلال#الاتفاق_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/HXDQ6038tX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 11, 2022