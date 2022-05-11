بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة (55) في المركز الثاني بفارق (6) نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 4 جولات من النهاية، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة (27) في المركز 13.

 