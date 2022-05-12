ارتفاع أرباح “سابك” بنسبة 33% خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الخميس) أنها حققت زيادة بنسبة 33% في أرباحها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
وقالت الشركة إن صافي دخلها خلال الربع الأول من العام الحالي 2022؛ بلغ 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار أمريكي).
وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في الكميات المبيعة؛ على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع؛ وتسجيل مخصصات انخفاض في بعض الأصول المالية بمبلغ 0.38 مليار ريال سعودي، بلغت حصة سابك منها 0.38 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.