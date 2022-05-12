الشيخ الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر يٌلقي كلمة توعوية لدى زيارته للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر مستشار معالي الرئيس العام و عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء كلمة توعوية لدى زيارته للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج يرافقه فضيلة مدير إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة الرياض الشيخ محمد الشقيفي وفضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خريّف .
وقد تضمنت الكلمة التي ألقاها فضيلته لدى منسوبي المؤسسة عن اهتمام الشريعة الاسلامية بالإعداد الصناعي الحربي ومدى اهتمام ولاة أمرنا حفظهم الله في تطوير الصناعات الحربية وتسخير كافة السبل والامكانيات لتحقيق رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في المجال الصناعي لخدمة هذه البلاد حفظها الله وتحدث فضيلته عن أهمية الأمن الفكري لدى المجتمع والتصدي للجماعات المتطرفة وتعزيز القيم الوطنية والاسلامية .
وفي نهاية الكلمة قدم فضيلته شكره لمعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي وسعادة مدير عام الشئون الإدارية والمالية الأستاذ علي بن عبدالله القحطاني وسعادة مدير إدارة الشئون الدينية العقيد عبدالاله بن ابراهيم الدخيل.
وتأتي هذه اللقاءات بتوجيهات ومتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، وبدعم واهتمام من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.
كما زار فضيلته مقر هيئة محافظة الخرج واطلع على محتوى معرض شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرض جريمة الابتزاز وعلى عدد من لوحات الحملات التي أطلتقها الرئاسة كما اطلع فضيلته على مكتبة مؤلفات معالي الرئيس العام حفظه الله .
بدوره عبر فضيلة الشيخ عبدالله آل خريف عن شكره لفضيلة مستشار معالي الرئيس العام على تكرمه بهذه الزيارة وتوجيهاته النيرة التي تصب في المصلحة العامة وتحقق بإذن الله تطلعات القيادة الحكيمة.
سائلا المولى عز وجل أن يزيد هذه الدولة عزاً وتمكيناً وأمناً ورخاء .