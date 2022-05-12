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رياضة > عطل بمنصة “مكاني” يسبب جدلاً واسعاً
12/05/2022   10:21 ص

عطل بمنصة “مكاني” يسبب جدلاً واسعاً

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شهد الوسط الرياضي جدلاً واسعاً على خلفية حدوث عطل في منصة “مكاني” المعتمدة لبيع تذاكر مباريات المسابقات السعودية.

وتسبب الإقبال الجماهيري الكبير لحجز تذاكر الجولة 27 لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في تعليق كامل بالمنصة حيثُ لم يتمكن الكثيرون من الدخول لحجز التذاكر.

وهذه ليست المرة الأولى حيث عانى المشجعون في مباريات سابقة، الدخول لحجز التذاكر بسهولة خاصة للمباريات الجماهيرية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن منصة “مكاني” كانت قد أعلنت بيع تذاكر مباراتي الأهلي وأبها والتي ستقام يوم السبت 14 مايو، والاتحاد والهلال يوم 15 مايو؛ ضمن مباريات الدوري والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( الجوهرة).

ولم تصدر المنصة أي تصريح حتى الآن حيال الخلل الذي يواجه المنصة والذي استمر لساعات في ظل الإقبال الجماهيري الكبير.

عطل بمنصة “مكاني” يسبب جدلاً واسعاً

رياضة
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