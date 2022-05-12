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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار تأثير الغبار على الرياض والقصيم والشرقية وسماء غائمة بمكة والمدينة
12/05/2022   10:21 ص

طقس اليوم.. استمرار تأثير الغبار على الرياض والقصيم والشرقية وسماء غائمة بمكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.

وأضاف أن تأثير الرياح سيشمل كذلك الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

طقس اليوم.. استمرار تأثير الغبار على الرياض والقصيم والشرقية وسماء غائمة بمكة والمدينة

جديد المحليات
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