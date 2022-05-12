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جديد المحليات > “الصحة الخليجي”: 4 نصائح فعَّالة للتغلب على الخمول البدني
12/05/2022   10:21 ص

“الصحة الخليجي”: 4 نصائح فعَّالة للتغلب على الخمول البدني

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قدم مجلس الصحة الخليجي عدة نصائح فعالة للتغلب على الخمول البدني، من أجل الاستمتاع بالحياة واغتنام الفرص.

وأوضح المجلس أن تغلب الشخص على الخمول يمكن من خلال، إدخال الحركة في كل الأنشطة اليومية، وإنجاز الأعمال بالوقوف أو التحرك لمدة 5 دقائق كل ساعة، إلى جانب مرافقة المتحركين الذين يشجعون على الحركة والنشاط.

وأشار إلى إمكانية ممارسة الرياضة باختيار أي رياضة مفضلة، وممارستها لنصف ساعة على الأقل يوميًا، وتجنب فترات الجلوس الطويلة وتقليل فترات الجلوس على الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفاز.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي”: 4 نصائح فعَّالة للتغلب على الخمول البدني

جديد المحليات
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