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جديد المحليات > “الإحصاء” توضح خطوات التسجيل في “العد الذاتي” للمشاركة في “تعداد السعودية”
12/05/2022   10:21 ص

“الإحصاء” توضح خطوات التسجيل في “العد الذاتي” للمشاركة في “تعداد السعودية”

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استعرضت الهيئة العامة للإحصاء خطوات المشاركة في تعداد السعودية 2022، من خلال العد الذاتي، وذلك في الوقت والمكان المناسب للمشتركين، وبخصوصية تامة.

وأوضحت الهيئة أن خطوات المشاركة في التعداد تتمثل في الدخول على موقع التعداد على شبكة الإنترنت، وتسجيل الدخول على طريق النفاذ الموحد أو عن طريق إنشاء حساب، مبينة أن العد الذاتي يكتمل بـ 3 خطوات.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى هي تأكيد العنوان الوطني المسجل، وفي حال لم يكن مضافاً يجب مسح رمز الاستجابة السريع الموجود على ملصق التعداد الموضوع على باب المنزل لتأكيد العنوان، مشددة على أن هذه الخطوة تحتاج للدقة لأنه لا يمكن إعادتها أو تصحيحها.

وبيّنت أن الخطوة الثانية تتضمن اختيار أفراد الأسرة المقيمين بالوحدة السكنية، وإضافتهم تحت اسم رب الأسرة، فيما تشمل الخطوة الثالثة تعبئة استمارة أفراد الأسرة واستمارة العنوان السكني. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه في حال توقف خدمة الإنترنت أو حدوث أي ظرف طارئ، فيمكن استكمال الإجابة في وقت آخر وستكون الإجابات محفوظة.

“الإحصاء” توضح خطوات التسجيل في “العد الذاتي” للمشاركة في “تعداد السعودية”

جديد المحليات
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