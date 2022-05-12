وزير الخارجية يؤكد موقف المملكة الثابت لدعم جهود التحالف الدولي ضد “داعـش”

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعـش الإرهـابي، الذي عقد بمدينة مراكش في المغرب.
وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعـش، مشدداً على حرص المملكة على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه.
وأعرب عن تقدير المملكة للدور الكبير والملموس الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم داعـش، الذي لعب دوراً حاسماً في القضاء على امتداده وانتشاره في العراق وسوريا، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها العراق وتنسيقه المستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم.
ولفت إلى حرص المملكة على دعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي فيها، منوهاً إلى أن المملكة أنشأت عددًا من المراكز أهمها المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” التي تعمل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الرسائل المتطرفة. وفق “أخبار 24”.
وجدد ترحيب ودعم المملكة بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا منذ انطلاقها لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعـش في القارة الأفريقية.