بالصور.. إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه

توج فريق إنتر ميلان، بكأس إيطاليا لكرة القدم، للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره يوفنتوس (4-2) في المباراة النهائية، والتي أُقيمت مساء الأربعاء، على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.
وتقدم إنتر، الذي يواصل القتال على لقب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بعد 6 دقائق في الاستاد الأولمبي عبر نيكولو باريلا بتسديدة رائعة.
ورد يوفنتوس بشكل جيد وتصدى الحارس سمير هندانوفيتش ببراعة لتسديدة المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش في الشوط الأول المثير قبل أن يدرك المدافع أليكس ساندرو التعادل بعد خمس دقائق من زمن الشوط الثاني.
وأكمل فلاهوفيتش انتفاضة يوفنتوس بعد أقل من دقيقتين وسط احتفالات عارمة بين لاعبي فريقه، لكن ركلة جزاء هاكان شالهان أوغلو التي نفذها بخبرة نقلت المباراة إلى وقت إضافي.
ولعب بعدها بريشيتش دور البطولة ووضع إنتر في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل أن يؤكد فوز فريقه بالكأس لأول مرة منذ 2011 بتسديدة قوية.
وسيكون أليجري، الذي تعرض للطرد بسبب الاحتجاج، أول مدرب ليوفنتوس منذ 2011 يخوض موسما خاليا من الألقاب إذ يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري وخرج من المنافسة.
وفق “أخبار 24”.