مستجدات “كورونا”.. انخفاض الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة.. وارتفاع حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في الحالات الحرجة، والوفيات، والإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل ارتفاع في حالات التعافي من المرض.
وأبانت الإحصائيات، أنه تم تسجيل 611 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 31 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 757802 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 4 حالات منغرف العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 56 حالة.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 4حالتي وفاة جديدتين بالفيروس اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 9110 حالات.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 172حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 743099 حالة.