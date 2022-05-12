أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، نمو قطاع التأمين في المملكة، وارتفاع نسبة التوطين فيه خلال عام 2021، وذلك مقارنة بعام 2020.
وأوضح البنك أن نسبة النمو ارتفعت إلى 8.4% خلال العام الماضي، مضيفا أن تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات حقق ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة المقدر قيمتها بـ 42 مليار ريال.
وأفاد بأن نسبة التوطين في القطاع وصلت إلى 77% بارتفاع قدره نحو 2% مقارنة بعام 2020م، في حين انخفض عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 1.91 % في 2021 م، بنسبة انخفاض تقدر بـ -0,01 % مقارنة بـ2020م.
وأكد البنك أن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع ارتفع من 76.7% في عام 2020م، ليصل إلى 83.4% خلال عام 2021م، بينما بلغت قيمة خسائر القطاع 47 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال 2020م.
وفق “أخبار 24”.