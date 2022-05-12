استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، الفرص الاستثمارية وإمكانيات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا”؛ شارك فيها ممثلون لعدد من الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح “استثمر في السعودية”.
من جهته، سلّط جميل الغامدي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ الضوء على مستهدفات ومنجزات البرنامج، فيما أشارت هيا القحطاني من وزارة الاستثمار إلى الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم.
وقدّم ممثل هيئة المساحة الجيولوجية، مصطفى مكي عرضًا توضيحيًا عن أهم المعادن المتوفرة في المملكة، فيما أشار عبدالرحمن البلوشي من وزارة الصناعة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة التي تضمنت عدداً من المواقع التعدينية في مختلف المناطق.
وتستهدف المملكة من خلال مشاركتها في المؤتمر إيجاد سبل جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية للنهوض بقطاع التعدين، بالإضافة لإبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال خلال عام 2021م، ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.