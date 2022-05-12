أمين جدة يقرر دمج عدد من البلديات وإعادة هيكلة إدارات الأمانة

أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارات بدمج عدد من البلديات الفرعية وإنشاء إدارات، وإعادة هيكلة إدارة الأمانة بتكليف وتدوير موظفين في مناصب مختلفة، من أجل تطوير العمل الإداري داخل الأمانة.
ونصت قرارات “التركي” على دمج بلديتي جدة التاريخية والبلد لتصبح بلدية البلد الفرعية، ودمج بلديتي خزام والجامعة لتصبح بلدية الجامعة الفرعية، ودمج بلديتي الصفا والمطار لتصبح بلدية المطار الفرعية، ودمج الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للعقود والمشتريات ومكتب تحقيق الرؤية لتصبح وكالة المالية والميزانية في الأمانة.
ووجه بإنشاء إدارة خدمات الأراضي الحكومية لترتبط بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، ونقل تبعية إدارة أصول الأمانة لترتبط بوكالة التعمير، بالإضافة لنقل تبعية إدارة المشاريع التنموية لترتبط بالإدارة العامة للدعم المؤسسي. وفق “أخبار 24”.
وشملت القرارات عدة تكليفات منها تولي عبود ظافر القحطاني منصب مستشار لأمين جدة، وتولي أحمد بن معطي الحمراني منصب مساعد للأمين للشؤون المالية والميزانية، فضلا عن تكليف عبدالله مباركي برئاسة بلدية الجامعة، وأحمد شافعي برئاسة بلدية البلد.