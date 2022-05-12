أظهر مقطع فيديو تاريخي، جوانب من اللقاء الذي جمع الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، برئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في محافظة الفيوم بمصر.
وجرى لقاء الملك الراحل برئيس الوزراء البريطاني في فبراير من عام 1945، باستراحة الملك فاروق بمحافظة الفيوم.
وبدا في الفيديو لحظة وصول مركبات الوفدين إلى الاستراحة، ولقاء القائدين، ومن ثم التقاطهما صوراً معاً بمشاركة الوفدين المرافقين لهما. وفق “أخبار 24”.
وكان حساب وزارة الخارجية، قد نشر في وقت سابق، صورة تجمع الملك المؤسس برئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ومن حوله جزء من الوفد السعودي.