العُلا تستعد لتصوير وإنتاج الفيلم الروائي الطويل “نورة”

أعلنت “فيلم العلا”، التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الخميس)، الاستعداد لتصوير الفيلم الروائي “نورة” للمخرج توفيق الزيدي، وإنتاج شركة السكر الأسود للإنتاج الفني وأفلام نبراس.
ويعد “نورة” أول فيلم روائي طويل، للمخرج توفيق الزيدي، وهو أول فيلم سعودي يتطور ويصور بالكامل في العلا، وتدور أحداثه في تسعينات القرن الماضي، حول فتاة تدعى نورة، التي تلتقي بالفنان نادر، وتطور الأحداث بعد رسم لوحة عن نورة.
وقال المخرج الزيدي، إن “نورة”، هي صورة عن علاقتنا بالفن وكيفية التواصل مع الآخر، مؤكدًا على أن العلا هي الخلفية المثالية لحكاية نورة.
وكان سيناريو الفيلم قد فاز بجائزة ”ضوء لدعم الأفلام“ من هيئة الأفلام ووزارة الثقافة السعودية في سبتمبر 2019، والتي تسعى لدعم المواهب السعودية من محترفين وطلاب متخصصين في مجال إنتاج محتوى سعودي مبتكر عبر المنصات المحلية والعالمية. وفق “أخبار 24”.
وتدعم “فيلم العُلا” الفيلم من خلال الجوانب اللوجستية وطاقم العمل والمواقع والخبرات، حيث حرص الفريق على اختيار موهبة محلية بهدف رواية حكاية صادقة وأصيلة تعبّر عن المجتمع المحلي.