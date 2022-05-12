نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لفترة مؤقتة.. أمانات مناطق تطلق خدمة تعديل خدمة الرخص التجارية إلكترونيًا
12/05/2022   10:48 م

لفترة مؤقتة.. أمانات مناطق تطلق خدمة تعديل خدمة الرخص التجارية إلكترونيًا

+ = -
1197

أعلنت عدة أمانات، اليوم (الخميس)، إصدار خدمة تحديث الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”.

وتمكن الخدمة التي أطلقتها أمانات مناطق تبوك والحدود الشمالية والباحة وجازان والمنطقة الشرقية والقصيم، أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات الرخصة ، لفترة مؤقتة حتى 11 أغسطس 2022.

ويسمح لصاحب المنشأة التقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجاریة من بدایة انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهٍ.

وتهدف الخدمة إلى تقلیل عدد الزوار عن طریق إتاحتها إلكترونیًّا في أي وقت، ومن أي مكان، دعماً للقطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجاریة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن بعض الرخص قد یتطلب تحدیثھا رسوم خدمة وذلك بناءً على الفرق بین بیانات الرخصة والبیانات المرفقة بطلب الخدمة، وسیتم تقدیرھا إلكترونیًّا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة بلدي مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قِبل ممثل البلدیة.

لفترة مؤقتة.. أمانات مناطق تطلق خدمة تعديل خدمة الرخص التجارية إلكترونيًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210342.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.