لفترة مؤقتة.. أمانات مناطق تطلق خدمة تعديل خدمة الرخص التجارية إلكترونيًا

أعلنت عدة أمانات، اليوم (الخميس)، إصدار خدمة تحديث الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”.
وتمكن الخدمة التي أطلقتها أمانات مناطق تبوك والحدود الشمالية والباحة وجازان والمنطقة الشرقية والقصيم، أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات الرخصة ، لفترة مؤقتة حتى 11 أغسطس 2022.
ويسمح لصاحب المنشأة التقدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجاریة من بدایة انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهٍ.
وتهدف الخدمة إلى تقلیل عدد الزوار عن طریق إتاحتها إلكترونیًّا في أي وقت، ومن أي مكان، دعماً للقطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجاریة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بعض الرخص قد یتطلب تحدیثھا رسوم خدمة وذلك بناءً على الفرق بین بیانات الرخصة والبیانات المرفقة بطلب الخدمة، وسیتم تقدیرھا إلكترونیًّا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة بلدي مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قِبل ممثل البلدیة.