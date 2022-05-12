بهدف تطوير سوق وصناعة البرمجيات ..”هيئة الاتصالات” تصدر دليل رسملة البرمجيات وتطويرها

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إصدارها الدليل التوعوي لآفاق رسملة البرمجيات وتطويرها بهدف تطوير سوق وصناعة البرمجيات في المملكة.
وأوضحت أن الدليل يتضمن أبرز أساليب المعالجة المحاسبية لمصاريف البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية، ويُكسب الشركات التقنية العاملة في المملكة المعرفة في آلية احتساب وإثبات أي أصل غير ملموس ورسملته أثناء البحث والتطوير والابتكار البرمجي.
وأضافت أن الدليل يدعم الشركات التقنية لتكون لديها الميزة التنافسية التي تساعدها على النمو والتوسع والريادة التقنية، بجانب تعزيز قدرتها على أخذ القروض الميسرة والحوافز التمويلية، وتعزيز فرص إدراجها في السوق المالية السعودية.
وفق “أخبار 24”.