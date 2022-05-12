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جديد المحليات > “العدل”: توثيق 3.5 ألف عقد زواج خلال إجازة عيد الفطر
12/05/2022   10:47 م

“العدل”: توثيق 3.5 ألف عقد زواج خلال إجازة عيد الفطر

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أوضحت وزارة العدل أنه تم توثيق 3.5 ألف عقد زواج، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وكشفت الوزارة عن إجمالي خدمات قطاع التوثيق الإلكترونية المقدمة خلال إجازة عيد الفطر، مبينة أنه تم إصدار أكثر من 56 ألف وكالة إلكترونية، وإجراء 10 آلاف عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال.

وأضافت أنه تم إصدار 456 وثيقة ورثة متوفى، وتوثيق 238 إقرارًا، و709 حالات اجتماعية، إلى جانب توثيق 43 وقف  وصية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن إصدار 1.2 مليون وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

“العدل”: توثيق 3.5 ألف عقد زواج خلال إجازة عيد الفطر

جديد المحليات
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