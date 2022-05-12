خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية بوروندي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية بوروندي الرئيس إيفاريست ندايشيميي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله اليوم (الخميس)، وزير خارجية جمهورية بوروندي إلبرت شيتغيرو، في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وثمن وزير الخارجية في بداية الاستقبال، دعم حكومة بوروندي لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
كما بحث الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.