يشيع استخدامه لحالات الأرق.. “الغذاء والدواء” توضح مخاطر الإفراط في استخدام مكمل “الميلاتونين”

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، ما المقصود بهرمون “الميلاتونين” وما هي فوائده ومخاطر استخدامه المحتملة على الجسم.
وقالت الهيئة إن “الميلاتونين” عبارة عن هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تنظيم دورة النوم للإنسان، مبينةً أن إفراز الهرمون يزيد في الظلام ويقل عند وجود الضوء، وينخفض مع تقدم العمر.
وبيّنت أن استخدامات مكمل “الميلاتونين” الغذائي تتمثل في المساهمة في التخفيف من الإحساس بأعراض إرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت، وتقليل الوقت المستغرق للنوم، موضحة أن مخاطر الإفراط في استخدامه تشمل الصداع والغثيان والدوخة. وفق “أخبار 24”.
وأوصت الجميع باستهلاك مكمل “الميلاتونين” تحت إشراف طبي، وذلك لوجود تعارض بينه وبين بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، والسكري، ومنع الحمل.