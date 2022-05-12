الفتح يواصل إعداده لمواجهة الطائي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب النادي الرديف بالأحساء استعداداً لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل ضمن الجولة السابعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعمد المدير الفني دونيس إلى تكثيف الجرعات التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وتطبيق جمل فنية مختلفة منها تبادل الكرة في مساحات ضيقة مع التركيز على دقة التمرير.
واختتم المدير الفني المران بإجراء مناورة طبق فيها الخطة التي ينوي بها مواجهة ضيفه، وشهدت المناورة تنافساً قوياً بين اللاعبين. وفق “أخبار 24”.